Вратарь «Рубина» Джанаев получил травму и может не попасть на ЧМ

Вслед за защитником «Рубина» Русланом Камболовым под угрозой пропуска домашнего чемпионата мира находится и вратарь казанской команды Сослан Джанаев. Об этом сообщил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов на заседании технического комитета.

— С братьями Березуцкими мы несколько раз встречались, они остались при своем мнении. Вчера поступила информация — Камболов, видимо, тоже может выпасть, у него икроножная мышца. Джанаев также получил травму. Ждем, что нам в этом плане скажут, — заявил Черчесов.

Ранее стало известно о повреждении Руслана Камболова, которого в национальной команде заменит Сергей Игнашевич.