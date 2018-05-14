Станислав Черчесов: «Игнашевич дал согласие на вызов в сборную, когда узнал о травме Камболова»

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал вызов защитника ЦСКА Сергея Игнашевича в сборную России.

«Вчера мы получили информацию о травме Руслана Камболова и стали просчитывать различные варианты о замене. Я позвонил защитнику Серею Игнашевичу, с которым мы не теряли связи, и попросил о встрече, на которой поинтересовался его позицией относительно того, чтобы вернуться в команду в случае того, если Камболову травма помешает полноценно тренироваться на сборе. Игнашевич спокойно меня выслушал. А уже сегодня дал согласие после того, как стали известны результаты обследования Камболова. Так что ждем 18 мая Игнашевича на сборе в Новогорске», – приводит слова Черчесова официальный сайт РФС.

Напомним, ранее сообщалось, что в расширенную заявку сборной России по футболу на чемпионат мира попали четыре игрока казанского «Рубина». После замены Камболова на Игнашевича, в списке остались Сослан Джанаев, Владимир Гранат и Федор Кудряшов.