Дмитрий Сысуев признан лучшим футболистом ФК «Уфа» в апреле

На официальном сайте ФК «Уфа» завершилось голосование болельщиков по выбору лучшего футболиста команды в апреле. Победу в опросе одержал атакующий полузащитник команды Дмитрий Сысуев. Он набрал 40,6 % общих голосов.

Второе место занял голкипер Александр Беленов — 18,3% голосов. Замкнул апрельскую тройку лучших хорватский легионер «Уфы» Иван Пауревич (8,2%).

В апреле «горожане» провели пять игр («Зенит» — 1:2; «Арсенал» — 1:2; ЦСКА – 1:1; «Локомотив» — 0:0; «СКА-Хабаровск» — 1:0) и во всех этих матчах Сысуев выходил в стартовом составе, забил два гола.



Напомним, в предыдущем туре «Уфа» сыграла вничью в Казани с «Рубином» — 0:0. А 13 мая в Уфе состоится важный матч последнего тура против обладателя Кубка России — 2018 «Тосно».