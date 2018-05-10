«Уфу» и «Тосно» рассудит Виталий Мешков

Заключительный матч этого сезона между «Уфой» и ФК «Тосно», который состоится 13 мая в Уфе на стадионе «Нефтяник», будет обслуживать главный арбитр Виталий Мешков (Дмитров). Его ассистентами стали Игорь Демешко (Химки) и Арам Петросян (Бронницы).



При Виталии Мешкове «Уфа» обыгрывала «Локомотив» и «Спартак», но в то же время имеет самое крупное поражение за 4 года игры в Премьер-лиге от ЦСКА — 0:5.

Все матчи Мешкова с участием ФК «Уфа»:

