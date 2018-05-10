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«Уфу» и «Тосно» рассудит Виталий Мешков

09:14, 10.05.2018

Заключительный матч этого сезона между «Уфой» и ФК «Тосно», который состоится 13 мая в Уфе на стадионе «Нефтяник», будет обслуживать главный арбитр Виталий Мешков (Дмитров). Его ассистентами стали Игорь Демешко (Химки) и Арам Петросян (Бронницы).

При Виталии Мешкове «Уфа» обыгрывала «Локомотив» и «Спартак», но в то же время имеет самое крупное поражение за 4 года игры в Премьер-лиге от ЦСКА — 0:5.

Все матчи Мешкова с участием ФК «Уфа»:

  • 17.09.2016. РФПЛ. «Локомотив» — «Уфа» — 0:1;
  • 06.08.2016. РФПЛ. «Уфа» — «Зенит» — 0:0;
  • 21.05.2016. РФПЛ. «Уфа» — «Спартак» — 3:1;
  • 29.11.2014. РФПЛ. ЦСКА — «Уфа» — 5:0;
  • 16.08.2014. РФПЛ. «Зенит» — «Уфа» — 1:0;
  • 28.07.2013. ФНЛ. «Уфа» — «Салют» — 1:0.
СпортФутбол Башкортостан
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