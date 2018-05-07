«Рубин» сыграл вничью с «Уфой»

Сегодня казанский «Рубин» в домашнем матче сыграл вничью с «Уфой» в 29-м туре чемпионата России по футболу.

Встреча состоялась на «Казань Арене» и завершилась со счетом 0:0.

Во время матча футболку с игровым номером полузащитника Гекдениза Карадениза, который по окончании сезона завершит карьеру, подняли под своды южной трибуны «Казань Арены». Матч против «Уфы» стал для турецкого игрока последним домашним матчем в составе казанцев.

После 29 сыгранных матчей «Рубин» идет на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 очков. «Уфа» располагается на 6-м, имея в своем активе 40 очков.

Следующий матч «Рубин» проведет в Краснодаре 13 мая против местной одноименной команды.

Напомним, что в предыдущем туре «Рубин» сыграл вничью с московским «Динамо».