Датчане на хоккейном ЧМ-2018 получили мастер-класс от Канады

На чемпионате мира — 2018 в Дании по хоккею продолжается групповая стадия. Накануне датчане были разбиты главными фаворитами — сборной Канады — со счетом 7:1.

За датскую команду выступает защитник уфимского «Салавата Юлаева» Филип Ларсен. В этом матче он не набрал результативных баллов.

Сборная Дании после победы на старте турнира над немцами в овертайме, где Ларсен ассистировал партнерам, далее крупно проиграла сборной США — 4:0 и канадцам.

9 мая датчане сразятся с еще одной топовой командой — Финляндией.

Сборная России уверенно идет по турнирной тропе, накануне в очередной раз на нынешнем чемпионате «всухую» разгромив сборную Белоруссии — 6:0.