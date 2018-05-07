Россия разгромила Белоруссию на ЧМ по хоккею со счетом 6:0

Сборная России сегодня уверенно обыграла команду Белоруссии в третьем матче чемпионата мира по хоккею в Дании.

Встреча прошла в Копенгагене на «Роял Арене» и завершилась со счетом 6:0.



В составе россиян результативными бросками отметились Павел Дацюк (6-я и 40-я минуты), Максим Шалунов (26-я), Илья Каблуков (30-я), Максим Мамин (46-я), Кирилл Капризов (48-я).

Таким образом, после трех матчей сборная России возглавляет группу А, имея в своем активе 9 очков. Стоит отметить, что команда Ильи Воробьева в этих матчах забросила 20 шайб и не пропустила ни одной.

Следующим соперником российской сборной станет команда Чехии. Игра состоится 10 мая.



Напомним, что в предыдущем матче турнира российская сборная разгромила команду Австрии со счетом 7:0.