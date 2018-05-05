Уфимец Ларсен отметился передачей в стартовом матче датчан на ЧМ-2018 по хоккею

На чемпионате мира по хоккею в Дании прошли игры первого тура. В одной из них хозяева первенства встречались со сборной Германии.

В составе датской дружины выступает защитник уфимского «Салавата Юлаева» Филип Ларсен.

Главным оружием хозяев льда стала игра в большинстве. В основное время они дважды использовали нарушения немцев. Во втором взятии ворот поучаствовал и Филип Ларсен — отметился результативным пасом на Сторма — 2:1.

Как и обещал перед чемпионатом уфимский оборонец, болельщиков из Дании ждут две зрещищные недели. Пока не известно, как далеко пройдет датская сборная, но немцам, выигравшим на последней Олимпиаде-2018 серебряные медали, она дала бой.

В основное время была зафиксирована ничья — 2:2. А в серии буллитов немцы не смогли переиграть вратаря хозяев льда. В свою очередь, датчане сумели отличиться и вырвать победу — 3:2.

Следующая встреча у датчан уже сегодня, 5 мая. Они попробуют оказать сопротивление сборной США, в первом матче также обыгравшей по буллитам (5:4) одних из фаворитов — соседей-канадцев.