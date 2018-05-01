В Татарстане задержали подозреваемого в двойном убийстве
В Зеленодольском районе Татарстана сотрудники МВД задержали подозреваемого в двойном убийстве в поселке Васильево. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.
Им оказался 52-летний житель республики. По предварительным данным, преступление было совершено в ходе совместного употребления спиртных напитков.
В разговоре с «Реальным временем» замруководителя пресс-службы МВД по РТ Максим Костромин опроверг информацию федеральных СМИ о том, что орудием убийства стала лопата. «У погибших — ножевые ранения», — сообщил он.
Напомним, что 30 апреля в поселке Васильево Зеленодольского района РТ были обнаружены тела мужчины 1992 года рождения и женщины 1971 года рождения.Происшествия Татарстан
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