В Татарстане задержали подозреваемого в двойном убийстве

В Зеленодольском районе Татарстана сотрудники МВД задержали подозреваемого в двойном убийстве в поселке Васильево. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Им оказался 52-летний житель республики. По предварительным данным, преступление было совершено в ходе совместного употребления спиртных напитков.

В разговоре с «Реальным временем» замруководителя пресс-службы МВД по РТ Максим Костромин опроверг информацию федеральных СМИ о том, что орудием убийства стала лопата. «У погибших — ножевые ранения», — сообщил он.



Напомним, что 30 апреля в поселке Васильево Зеленодольского района РТ были обнаружены тела мужчины 1992 года рождения и женщины 1971 года рождения.