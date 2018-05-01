СМИ: в Татарстане неизвестный зарубил лопатой двух человек и скрылся

В Зеленодольском районе Татарстана неизвестный зарубил лопатой двух человек и скрылся. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Накануне, 30 апреля, около 17:00 в Зеленодольском районе, в поселке Васильево на улице Школа-интернат были обнаружены тела мужчины 1992 года рождения и женщины 1971 года рождения. Погибшие предположительно были зарублены лопатой.

По информации собеседника агенства, преступник скрылся. Сейчас проводятся розыскные мероприятия.

Ранее в Борисково произошла перестрелка в доме на Авангардной, 187. Стрельбу открыл 36-летний Александр Петров, которого не раз привлекали к административной ответственности за пьянство и хулиганство. Ему удалось ранить участкового, а когда к месту вызвали спецназ Росгвардии, он убил одного из бойцов.