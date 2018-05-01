Россия сняла ограничение на ввоз томатов из Турции

Россельхознадзор с 1 мая снял ограничения по предприятиям на ввоз в Россию томатов из Турции. Экспорт разрешен из мест производства, свободных от томатной моли.

При ввозе томатов в Россию в пунктах пропуска через госграницу будет действовать совместный с министерством продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Турции карантинный фитосанитарный контроль.

Экспорт томатов будет осуществляться в рамках действующей квоты в объеме 50 тыс. тонн.

Напомним, что Россия с 1 ноября 2017 года разрешила ввоз томатов с некоторых предприятий Турции. 27 апреля Россельхознадзор принял решение о снятии с 1 мая ограничений по производителям на поставку турецких томатов.

Импорт сельхозпродуктов из Турции был запрещен 1 января 2016 года после того, как в ноябре 2015 года в небе над Сирией турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24.

