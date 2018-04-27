Россельхознадзор с 1 мая полностью снимает ограничения на поставки томатов из Турции

С 1 мая Россельхознадзор разрешает ввоз томатов из Турции без ограничений по предприятиям.

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что считает возможным под гарантии Министерства продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Турецкой Республики разрешить с 1 мая 2018 года ввоз на территорию Российской Федерации томатов происхождением Турецкая Республика без ограничений по предприятиям из мест производства, свободных от томатной моли (Tuta absoluta)», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что при ввозе указанной продукции в пунктах пропуска через госграницу будет осуществляться карантинный фитосанитарный контроль.

Напомним, что Россия с 1 ноября 2017 года разрешила ввоз томатов из Турции. Ограничения на поставку сельхозпродуктов из Турции были введены 1 января 2016 года после того, как в ноябре 2015 года в небе над Сирией турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24.