Роскомнадзор придумал новое основание для внесения в черный список из-за Telegram

Роскомнадзор намерен ввести новое основание для блокировки сайта. Версия проекта приказа о «порядке идентификации информационных ресурсов в целях принятия мер по ограничению доступа к информационным ресурсам» размещена на портале правовых актов.

В нем появилось новое основание для внесения сайта в черный список — решение суда по делу об административном правонарушении.



По словам экспертов, Роскомнадзор отредактировал проект приказа из-за борьбы с мессенджером Telegram. Новвоведение легализует блокировку миллионов IP-адресов, используемых мессенджером, передает «Коммерсант».

Напомним, блокировка Telegram Роскомнадзором началась 16 апреля, но полностью остановить работу мессенджера пока не удалось. Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов около 20 млн IP-адресов крупнейших хостинг-провайдеров — Amazon и Google. Это вызвало сбои в работе Google, а также проблемы с продажами электронных полисов ОСАГО.