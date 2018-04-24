Российские пользователи сообщили о проблемах в работе сервисов Google

Российские пользователи сообщают на сайте Downdetector, отслеживающем работу популярных интернет-ресурсов, о сбоях в работе поисковой системы Google и в принадлежащем ей онлайн-видеохостинге YouTube.

Накануне многие российские пользователи жаловались на сбой в работе поисковой системы Google. В Роскомнадзоре позже объяснили, что несколько IP-адресов Google подверглись блокировке из-за того, что их используют для подключения к мессенджеру Telegram.

Кроме того, 23 апреля проблемы возникли и у пользователей YouTube, которые пожаловались на сбои в работе сервиса. Проблемы появились не только с сайтом, но и с приложением YouTube на смартфоне.