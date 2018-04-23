В «АльфаСтраховании» подтвердили проблемы с продажей е-ОСАГО из-за Роскомнадзора

В «АльфаСтраховании» подтвердили проблемы с продажей электронных полисов ОСАГО в связи с блокировкой Роскомнадзором IP-адресов компании Google. Об этом «Реальному времени» сообщили в страховой компании.

«Проблема действительно наблюдается, однако на сайте компании продажи е-ОСАГО идут. Некоторые клиенты могут испытывать временные трудности», — рассказали в пресс-службе «АльфаСтрахования».

В ПАО СК «Росгосстрах» сообщили, что сбоев в работе официального интернет-портала компании «Росгосстрах» не наблюдается, поэтому на продажах е-ОСАГО и других страховых продуктов это никак не отражается.

«В то же время мы видим сбои в работе сервисов Google Analytics, используемых нами для продвижения продуктов добровольного страхования, без аналитики мы вынуждены работать «вслепую». Предполагаем, что могут быть проблемы и у клиентов, которых сайты страховщиков, исчерпавших свою квоту на е-ОСАГО, перенаправляют через сайт РСА в систему е-Гарант», — отметил руководитель департамента развития прямых продаж ПАО СК «Росгосстрах» Ренат Конурбаев.

Ранее Российский союз автостраховщиков (РСА) предупредил о проблемах с оформлением электронного полиса ОСАГО в связи с блокировкой Роскомнадзором IP-адресов компании Google.