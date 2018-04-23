Генсек ООН заявил о возвращении «холодной войны»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что Совет Безопасности не может решить всех проблем в Сирии.

Комментируя удар Франции, Великобритании и США, Гутерриш заявил: «Ясно, что «холодная война» вернулась».



«Тогда был серьезный конфликт между США и Советским Союзом. Теперь Соединенные Штаты и Россия не контролируют всех, как это было тогда. Многие страны очень активны в регионе: Турция, Иран, Саудовская Аравия и другие», — добавил он в интервью SVT.

По словам генсека, ООН не может решить все проблемы в Сирии, когда Совет Безопасности представляет мир «таким, как он выглядел после Второй мировой войны».

«Идет дискуссия о реформах, чтобы СБ больше соответствовал сегодняшнему миру. Как я уже неоднократно говорил: без реформы Совета Безопасности не будет полной реформы ООН», — подчеркнул генсек.

Напомним, 14 апреля по приказу Дональда Трампа США, Франция и Великобритания нанесли удары по Сирии. Причиной стало возможное применение властями страны химического оружия против мирного сирийского населения. В Москве эти сведения опровергли и предложили дождаться результатов расследования ОЗХО. После чего постпред РФ обвинил Великобританию и США в инсценировке этой химатаки.