Задержанным за поддержку Telegram Алехиной и Энтео назначили по 100 часов обязательных работ

Мещанский суд Москвы назначил задержанным на акции против блокировки Telegram экс-участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной и активисту Дмитрию Энтео по 100 часов обязательных работ.

«Суд установил, что группа из 12 человек изготовляла бумажные изделия и мешала проходу граждан. Алехина не реагировала на замечания прохожих, продолжала бросать, при этом Алехина организовала мероприятие», — цитирует судью «Медиазона».

Напомним, активистов задержали в понедельник, 16 апреля, у здания ФСБ в Москве во время проведения несанкционированной акции против блокировки Telegram (они запускали бумажные самолетики).