Задержанным за поддержку Telegram Алехиной и Энтео назначили по 100 часов обязательных работ
Мещанский суд Москвы назначил задержанным на акции против блокировки Telegram экс-участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной и активисту Дмитрию Энтео по 100 часов обязательных работ.
«Суд установил, что группа из 12 человек изготовляла бумажные изделия и мешала проходу граждан. Алехина не реагировала на замечания прохожих, продолжала бросать, при этом Алехина организовала мероприятие», — цитирует судью «Медиазона».
Напомним, активистов задержали в понедельник, 16 апреля, у здания ФСБ в Москве во время проведения несанкционированной акции против блокировки Telegram (они запускали бумажные самолетики).
Справка
Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram в России. Ведомство начало исполнять решение суда в понедельник, 16 апреля, и, помимо мессенджера, внесло в реестр запрещенных сайтов около 16 миллионов IP-адресов крупнейших хостинг-провайдеров — Amazon и Google.
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