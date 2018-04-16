В Москве задержали Марию Алехину и Дмитрия Энтео во время акции против блокировки Telegram

У здания ФСБ в Москве полицейские задержали участницу группы Pussy Riot Марию Алехину и активиста Дмитрия Цорионова (Энтео) во время проведения несанкционированной акции против блокировки Telegram.



Как сообщил «Интерфаксу» сам Энтео, всего на акции было задержано 13 человек. Участники акции кидали разноцветные бумажные самолетики, протестуя таким образом против блокировки мессенджера.

Напомним, Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram в России. С сегодняшнего дня ведомство начало исполнять решение суда. Так, сайт telegram.org россиянам более недоступен. По некоторым данным, полная блокировка мессенджера произойдет через несколько часов.