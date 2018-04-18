СМИ: США предупредили Россию, что пока не будут вводить новые санкции

США уведомили Россию через посольство в Вашингтоне, что пока не будут вводить новые санкции в отношении России.



«Я могу подтвердить, что США уведомили посольство России, что новых санкций пока не будет», — цитирует ТАСС источник в МИД России.

Ранее Госдеп США заявил, что рассматривает введение новых санкций в отношении России.

Напомним, 15 апреля постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что новые санкции в отношении России будут введены 16 апреля. Позже президент США Дональд Трамп отложил введение ужесточающих мер. Однако в Кремле и правительстве все равно готовятся к тому, что США могут пойти по самому жесткому сценарию в процессе введения новых санкций.