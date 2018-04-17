Госдеп США: в настоящее время рассматриваются дополнительные санкции против России

США в настоящее время рассматривают введение новых санкций в отношении России. Об этом сообщила официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт.

«Дополнительные санкции рассматриваются в настоящее время», — сказала она.

Хизер Науэрт также ответила на вопрос, почему не были объявлены антироссийские санкции, которые анонсировала 15 апреля постпред США при ООН Никки Хейли. По ее словам, в Госдепе ценят Хейли как высококлассного дипломата, но, «говоря о санкциях, нам нечего анонсировать», пишет RT.

В воскресенье постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что новые санкции в отношении России будут введены 16 апреля. Позже президент США Дональд Трамп отложил введение ужесточающих мер. Однако в Кремле и правительстве все равно готовятся к тому, что США могут пойти по самому жесткому сценарию в процессе введения новых санкций.