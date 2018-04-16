СМИ: Трамп решил отложить введение новых антироссийских санкций

Президент США Дональд Трамп отложил введение новых санкций против России.

Как сообщает РБК со ссылкой на The Washington Post, накануне вечером Трамп встретился со своими советниками по национальной безопасности и выразил недовольство из-за того, что информация о новых санкциях стала известна общественности. Он объяснил, что намерен притормозить введение новых ограничений, поскольку сам еще недостаточно их изучил.



Источники WP в администрации заявили, что «Трамп вряд ли одобрит новые санкции в отношении России до тех пор, пока для этого не появится подходящий повод».

Также в Белом доме признали, что заявление Хейли было ее личной инициативой.

«Она совершила ошибку, которую теперь необходимо устранить», — сказал собеседник.



Ранее постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что новые санкции против России будут объявлены в понедельник, 16 апреля.