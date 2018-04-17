СМИ: Россия готовится к максимально жестким санкциям США
В Кремле и правительстве готовятся к тому, что США могут пойти по самому жесткому сценарию в процессе введения новых санкций против России.
В качестве наиболее жестких возможных мер в руководстве страны рассматривают санкции против российского госдолга и отключение России от системы SWIFT, передает РБК со ссылкой на федеральных чиновников. Еще одной возможной мерой, вызывающей серьезные опасения, являются блокирующие санкции против крупнейших российских банков — Сбербанка и ВТБ.
Отмечается, что продумывать действия в случае реализации самого негативного сценария российские власти начали еще до публикации в январе «кремлевского доклада».
Напомним, постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что новые санкции в отношении России будут введены 16 апреля. Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп отложил введение ужесточающих мер.ОбществоВласть
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