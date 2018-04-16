Адвокат бывшего вице-премьера РТ: «Он находится на стационарном лечении»

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Сегодня в Советский райсуд Казани было направлено новое ходатайство Следкома об аресте обвиняемого Владимира Швецова, бывшего вице-премьера Татарстана. К ходатайству было приложено постановление прокуратуры об освобождении Швецова из полицейского изолятора.

Как передает журналист «Реального времени», рассмотрение ходатайства по существу не состоялось ввиду неявки на заседание представителя прокуратуры и самого обвиняемого. Его адвокат Радмир Галимов сообщил суду: «Он болен и сейчас находится на стационарном лечении». В каком медучреждении, защитник не уточнял, справки суду не представлял.

Заседание суда было отложено на завтра.

Уже на выходе из суда адвокат Галимов сообщил журналистам, что его подзащитный лечится в одной из татарстанских клиник.

Напомним, ранее источники «Реального времени» сообщили, что Следком не может связаться с подследственным Швецовым и готовится объявить его в розыск. В прокуратуре, с подачи которой обвиняемый экс-чиновник был освобожден из изолятора в ночь на воскресенье, ситуацию пока не комментируют.

Адвокаты семьи Швецовых, в свою очередь, считают, что решение прокуроров, возможно, спасло 62-летнему фигуранту жизнь.