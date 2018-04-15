Саммит ЛАГ осудил применение химоружия в Сирии

Главы арабских государств осудили применение химического оружия правительством Сирии и потребовали международного расследования. Об этом заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.



«Саммит ЛАГ жестко осудил применение сирийским режимом химического оружия против сирийского народа», — цитирует «РИА Новости» итоговое заявление саммита ЛАГ.

Саммит ЛАГ (Лига арабских государств) проходит в воскресенье в саудовском городе Дахран на фоне эскалации ситуации в Сирии.

Ранее президент России Владимир Путин призвал Лигу арабских государств (ЛАГ) продолжать совместную борьбу с терроризмом, соблюдая при этом суверенитет и территориальную целостность арабских стран.

Справка

Ночью 14 апреля США, Франция и Великобритания начали наносить удары по Сирии в 21.00 по Вашингтону (04.00 по мск). Приказ отдал президент США Дональд Трамп. Минобороны РФ заявило, что ударов было 103, более 70 из них были отражены. При этом ни одна из ракет, выпущенных США, Францией и Великобританией по Сирии, не входила в зону ответственности российских ПВО в Тартусе и Хмеймиме.

Президент России Владимир Путин отметил, что США усугубляют ситуацию и потакают террористам. Кроме того, Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения агрессивных действий США и их союзников.