СПЧ проведет в РТ совещание комиссии по экологическим правам после обращения татарстанцев

Совет по права человека (СПЧ) при президенте РФ проведет в Татарстане выездное совещание постоянной комиссии по экологическим правам для организации диалога между представителями общественности и руководством республики.

Как сообщается на сайте СПЧ, в cовет поступило обращение от группы гражданских активистов из РТ, в котором высказывается озабоченность ситуацией с обращением отходов в Татарстане и низким уровнем взаимодействия властей РТ и общественными организациями.

«Совет предлагал органам власти наладить и постоянно вести конструктивный диалог с представителями общественности. Однако поступившее обращение показывает, что вместо информирования о реализации рекомендаций cовета, граждане сталкиваются с попытками давления на активистов со стороны правоохранительных органов», — отмечается в сообщении.

В обращении упоминается задержание трех активисток на следующий день после встречи с властями Казани, на которой они однозначно высказались против строительства мусоросжигательного завода в Казани. Также, по словам заявителей, движению против строительства МСЗ было необоснованно отказано в проведении митинга 7 апреля.

Отмечается, что выездное заседание станет важным этапом в процессе подготовки доклада СПЧ президенту РФ с детальными предложениями по теме становления в России цивилизованной отрасли обращения с бытовыми отходами, формам участия в ней населения и обеспечения прав граждан.

Напомним, за участие в народных сходах против стройки мусоросжигательного завода были задержаны три активистки. Двух уже оштрафовали на 10 тыс. рублей за призыв на «митинг». Заседание по делу третьей откладывали уже дважды. Участники акции заявляли, что провели встречу в формате собрания жильцов на придомовой территории и это не подпадает под определение стихийного митинга.