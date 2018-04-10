Слушание по делу противницы МСЗ Халиловой снова перенесли

Заседание суда по делу Гузель Халиловой не состоялось. Слушание было назначено на сегодня, 10 апреля, в 14.30.

После дачи дополнительных объяснений 9 апреля отдел полиции №4 в присутствии Халиловой и ее юриста согласовал дату и время судебного заседания с работниками суда на 10 апреля, в 14.30, сообщается в telegram-канале активистов, выступающих против строительства мусоросжигательного завода.

На месте выяснилось, что судебное заседание не состоится. Рассмотрение дела будет назначено не ранее 25 апреля, о чем будет сообщено дополнительно сторонам, участвующим в деле.

Напомним, Гузель Халилова была задержана 6 апреля. Слушание по делу должно было состояться в понедельник, 9 апреля.



Ранее еще одной противнице строительства МСЗ Ирине Никифоровой присудили штраф в размере 10 тыс. рублей по статье 20.2 часть 5 за репост сообщения о митинге 7 апреля на своей странице «ВК».