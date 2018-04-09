За день капитализация российского фондового рынка упала на 820 миллиардов рублей

По итогам сегодняшнего дня капитализация российского фондового рынка упала на 820 млрд рублей — с 9,835 трлн до 9,015 трлн рублей. Это произошло из-за того, что на закрытии торгов снижение индекса Мосбиржи (бывшая ММВБ) составило 8,34%, РТС — на 11,44%.

Как пишет РБК, больше всего всех рухнули акции компаний Rusal (–19%), «Мечел» (–19%), «Полюс» (–16%), Сбербанк (–17%) и «Норникель» (–14,5%).

Напомним, что сегодня с утра российские индексы рухнули на 5-6% на фоне санкций США против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. Курс евро обновил максимум с 16 ноября 2017 года, превысив на торгах отметку в 75 рублей, а курс доллара вырос до 60,03 рубля. При этом российские миллиардеры за полдня потеряли около $12 миллиардов. Подробно о «черном понедельнике» и как он скажется на населении — в материале «Реального времени».