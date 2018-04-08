Минниханов обсудил сотрудничество с инвестиционным фондом Бахрейна

Президент РТ Рустам Минниханов в рамках визита в Бахрейн встретился с председателем Совета экономического развития королевства Халидом Аль Румейхи и главным исполнительным директором Инвестиционного фонда страны «Мумталакат» Махмудом Аль Кухеджи.



Арабские коллеги заинтересовались сотрудничеством в области добычи и переработки тяжелой сернистой нефти. У местных компаний недостаточно опыта в этой сфере, сообщает пресс-служба президента.

«У нас в России одна геология, а у вас могут быть совершенные иные условия. Поэтому эти вопросы должны обсуждать наши специалисты. Мы готовы сотрудничать и открыты для обмена опытом в этих вопросах», — заявил Минниханов.

Президент РТ предложил руководству «Мумталакат» посетить Татарстан в рамках 10-го Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: «KazanSummit».



«Приглашаем ваши компании для участия в инвестиционных проектах. Есть хорошие возможности для сотрудничества между Бахрейном и Татарстаном. Уверен, совместно мы можем взаимодействовать по ряду направлений», — отметил Минниханов.

Напомним, что накануне президент РТ Рустам Минниханов с рабочим визитом прибыл в Королевство Бахрейн. Ранее Минниханов уже обсудил сотрудничество с исполнительным директором Бахрейнского исламского банка.

