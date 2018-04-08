Минниханов обсудил сотрудничество с исполнительным директором Бахрейнского исламского банка

Президент РТ Рустам Минниханов во время своего визита в Бахрейн встретился с главным исполнительным директором Бахрейнского исламского банка Хасаном Амином Джарраром. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

В ходе встречи Минниханов особо подчеркнул, что Татарстан является пилотным регионом России по внедрению принципов исламского банкинга и финансирования. Поэтому в данной сфере есть хорошие возможности для сотрудничества.

Президент РТ также рассказал, что между правительством Татарстана, Сбербанком и ИБР прорабатывается вопрос о создании Российского центра исламской экономики.

В завершение встречи Минниханов пригласил Хасана Амина Джаррара посетить международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit», который состоится в мае в Казани.

Исполнительный директор пообещал посетить Татарстан и признался, что сам он родом из Палестины, но говорят, что его далекие предки происходили от татар.



Напомним, что накануне президент РТ Рустам Минниханов с рабочим визитом прибыл в Королевство Бахрейн. В числе прочего у Минниханова запланирована встреча с премьер-министром страны Халифой бен Сальманом Аль Халифой.