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Минниханов прибыл с визитом в Королевство Бахрейн

22:29, 07.04.2018
Минниханов прибыл с визитом в Королевство Бахрейн
Фото: tatarstan.ru

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов с рабочим визитом прибыл в Королевство Бахрейн.

В рамках визита Минниханов встретится с премьер-министром Бахрейна Халифой бен Сальманом Аль Халифой и другими представителями официальной власти и бизнеса страны.

«Республика Татарстан заинтересована в привлечении инвестиций из Королевства Бахрейн и налаживании сотрудничества в области «халяльного образа жизни», в том числе «партнерского банкинга». Традиционными для нашего региона направлениями является налаживание сотрудничества в области обмена технологиями в нефтехимической отрасли», — сообщает пресс-служба президента.

Отмечается, что Татарстан заинтересован в новых поставках в Бахрейн продукции предприятий машиностроительного комплекса республики. Также республика планирует наладить сотрудничество в области сельского хозяйства и продовольствия, а также в сфере науки, образования, культуры, спорта и туризма.

Ранее Минниханов с рабочим визитом посетил Швейцарию.

ОбществоВласть Татарстан
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