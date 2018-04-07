Минниханов прибыл с визитом в Королевство Бахрейн

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов с рабочим визитом прибыл в Королевство Бахрейн.



В рамках визита Минниханов встретится с премьер-министром Бахрейна Халифой бен Сальманом Аль Халифой и другими представителями официальной власти и бизнеса страны.

«Республика Татарстан заинтересована в привлечении инвестиций из Королевства Бахрейн и налаживании сотрудничества в области «халяльного образа жизни», в том числе «партнерского банкинга». Традиционными для нашего региона направлениями является налаживание сотрудничества в области обмена технологиями в нефтехимической отрасли», — сообщает пресс-служба президента.

Отмечается, что Татарстан заинтересован в новых поставках в Бахрейн продукции предприятий машиностроительного комплекса республики. Также республика планирует наладить сотрудничество в области сельского хозяйства и продовольствия, а также в сфере науки, образования, культуры, спорта и туризма.

Ранее Минниханов с рабочим визитом посетил Швейцарию.