«Рубин» в начале мая проведет тестовый матч на «Казань Арене» против «Уфы»

«Рубин» проведет тестовый матч с Уфой перед чемпионатом мира по футболу 6 или 7 мая. Об этом сообщил министр по делам молодежи и спорту РТ Владимир Леонов.

«Как вы видите, газон совсем по-другому выглядит, у нас есть еще несколько недель, чтобы полностью его подготовить и чтобы он соответствовал всем показателям. Мы предполагаем, что к 1 мая все работы будут произведены», — приводит слова Леонова корреспондент «Реального времени».



Ближайшие матчи РФПЛ с «Ахматом» и «Ростовом» казанский клуб сыграет на стадионе «Центральный», отметил Леонов.

Сегодня глава Минспорта РТ также сообщил, что стадион «Казань Арена» на 95% готов принять матчи чемпионата мира по футболу.

Напомним, что после матча «Спартак» — «Рубин» покрытие газона «Казань Арены» был раскритиковано всеми участниками матча, официальными лицами, СМИ и экспертами. Позднее в пресс-службе «Казань Арены» заверили, что поле подготовят к апрельским матчам.

