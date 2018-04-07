Леонов: «Казань Арена» на 95% готова к ЧМ-2018

Стадион «Казань Арена» на 95% готов принять матчи чемпионата мира по футболу. Об этом «Реальному времени» сообщил министр по делам молодежи и спорту РТ Владимир Леонов.

«В силу того, что чемпионат вызвал большой ажиотаж, мы увеличиваем медиатрибуну, мы увеличиваем медиацентр. Последние штрихи незначительно поменяют конфигурацию стадиона», — рассказал Леонов.

При этом сама схема подготовки стадиона не отличается от той, что использовалась при проведении Кубка конфедераций, отметил Леонов.

Напомним, что после матча «Спартак» — «Рубин» покрытие газона «Казань Арены» был раскритиковано всеми участниками матча, официальными лицами, СМИ и экспертами. Позднее в пресс-службе «Казань Арены» заверили, что поле подготовят к апрельским матчам.