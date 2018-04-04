Пожару в столичном ТЦ «Персей для детей» присвоили повышенный ранг сложности

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Пожару в ТЦ «Персей для детей» на востоке Москвы присвоен второй, повышенный ранг сложности, сообщил «Интерфаксу» в среду информированный источник. По последним данным, пожар начался на складе игрушек на четвертом этаже.

Кроме того, по данным телеканала 360tv, спасатели пока никак не могут добраться до очага возгорания. Над складом находится машинное отделение лифта.

Также сообщается об одном пострадавшем. Не исключено, что на четвертом этаже еще есть люди.

Напомним, пожар в торговом центре начался недавно. Из торгового центра уже выведено 300 человек.