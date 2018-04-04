В Москве горит торговый центр «Персей для детей»

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В московском торговом центре «Персей» начался пожар. Как сообщает источник ТАСС, возможно, есть пострадавшие. Собеседник «Интерфакса» сообщил, что из торгового центра выведено 300 человек.

По информации ТАСС, возгорание возникло в складском помещении на третьем этаже здания. Источник «Интерфакса» утверждает, что пожар начался на четвертом этаже.

Напомним, страшный пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово, случившийся 25 марта, унес жизни 64 человек. Хронология трагедии — в материалах «Реального времени».