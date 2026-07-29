В Нурлате руководителю газовой службы выписали штраф после отравления семьи угарным газом

7 июня пострадала семья из четырех человек — двое взрослых и двое детей

Фото: Александра Шарафиева

В Нурлате руководителю газовой службы выписали штраф после отравления семьи угарным газом. Об этом сообщили в пресс-службе Госжилинспекции Татарстана.

7 июня в Нурлате семья из четырех человек — двое взрослых и двое детей — получила отравление угарным газом. К этому привела закупорка дымохода: в гофрированную трубу газовой колонки попал голубь.

— Однако расследование вскрыло куда более серьезные системные проблемы, чем просто случайное попадание птицы в вентиляцию. Инспекторы изучили материалы дела и пришли к выводу, что трагедии можно было бы избежать, если бы сотрудники «Нурлатгаза» добросовестно выполняли свои прямые обязанности, — рассказали в пресс-службе.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Так, газовая колонка была «замурована» в кухонный гарнитур, что полностью перекрывало доступ для обслуживания и нарушало правила вентиляции. Кроме того, в кухне не было двери — это категорически запрещено при эксплуатации газового оборудования.

— Подобная халатность свидетельствует о полном отсутствии контроля за безопасностью со стороны руководства участка. В отношении начальника ЭПУ «Нурлатгаз» было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 9.23 КоАП РФ. В итоге должностное лицо признано виновным в ненадлежащем исполнении обязанностей и оштрафовано на 25 тыс. рублей, — говорится в сообщении.

Напомним, в феврале в Бугульме 49-летний мужчина и 44-летняя женщина отравились угарным газом. Их доставили в центральную районную больницу. Из-за того что окна в квартире были плотно заклеены скотчем, в помещение почти не поступал свежий воздух, а в дымоходе возникла обратная тяга. В итоге продукты горения поступали обратно в комнату, не выводясь наружу.

Галия Гарифуллина