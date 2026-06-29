Руслан Абдулбасиров покинул УНИКС и подписал контракт с «Локомотивом-Кубань»

С 2012 по 2014 год он выступал за молодежную команду «Локомотива-Кубань», после чего продолжил профессиональную карьеру в других клубах

Центровой Руслан Абдулбасиров продолжит карьеру в «Локомотиве-Кубань». Краснодарский клуб объявил о подписании контракта с 31-летним баскетболистом, который покинул УНИКС. Соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27, сообщает пресс-служба краснодарского клуба.

Прошлый сезон Абдулбасиров провел в составе казанской команды. В 38 матчах чемпионата Единой лиги ВТБ он в среднем набирал 3,5 очка, делал 1,9 подбора, 0,5 передачи, 0,2 перехвата и 0,7 блок-шота за 10 минут игрового времени. При этом центровой реализовал 52,6% трехочковых бросков. В активе баскетболиста — чемпионство Единой лиги ВТБ сезона-2024/25 и победа в Суперкубке-2024 в составе ЦСКА. Также в 2017 году он был капитаном студенческой сборной России на летней Универсиаде.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Для Абдулбасирова это возвращение в Краснодар. С 2012 по 2014 год он выступал за молодежную команду «Локомотива-Кубань», после чего продолжил профессиональную карьеру в других клубах.

Напомним, что ранее клуб продлил контракты форварда Михаила Беленицкого с защитником Денисом Захаровым, а также попрощался с центровым Маркусом Бингэмом, который заявил, что рассматривает продолжение карьеры в НБА и считает себя готовым к переходу на новый уровень.



Наталья Жирнова