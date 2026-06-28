УНИКС продлил контракт с Денисом Захаровым до 2027 года

Его средняя результативность составила 3,7 очка за встречу при 1,3 результативных передачах и 1,0 подборе

Баскетбольный клуб УНИКС объявил о продлении контракта с российским защитником Денисом Захаровым. Новое соглашение с 32-летним игроком рассчитано до конца сезона 2026/2027.

В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Захаров принял участие в 46 матчах. Его средняя результативность составила 3,7 очка за встречу при 1,3 результативных передачах и 1,0 подборе. На площадке баскетболист проводил в среднем 15 минут 14 секунд.

Помимо выступлений в регулярном чемпионате, Денис Захаров сыграл 8 матчей в рамках внутрисезонного кубка, где набирал в среднем 2,4 очка за 14 минут 39 секунд игрового времени.

Напомним, что ранее клуб продлил контракт форварда Михаила Беленицкого и попрощался с центровым Маркусом Бингэмом, который заявил, что рассматривает продолжение карьеры в НБА и считает себя готовым к переходу на новый уровень.

Наталья Жирнова