Ограничения на отпуск топлива в Саратовской области продлили до 15 июля

Это решение все также предусматривает отпуск не более 30 литров топлива на один автомобиль

Фото: Максим Платонов

В Саратовской области продлили ограничения на розничную продажу бензина на автозаправочных станциях для физических лиц. Соответствующее решение принято оперативным штабом региона, сообщает губернатор области Роман Бусаргин.

Мера будет действовать до 15 июля и предусматривает отпуск не более 30 литров топлива на один автомобиль. Ранее введенные ограничения сохраняются без изменений. Роман Бусаргин отметил, что мера направлена на снижение ажиотажа и предотвращение возможных спекуляций на топливном рынке.

Ранее регионам России поручили регулярно обновлять данные о ситуации на топливном рынке. Вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива с участием представителей федеральных и региональных властей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, ранее регионы один за другим начали ограничивать выдачу физлицам дизеля и бензина на фоне украинских атак по российским НПЗ. Так, в двух соседних с Татарстаном областях ввели ограничение на топливо на фоне повышенного спроса на автозаправочных станциях. Недавно подобные ограничения стали действовать не только в регионах ПФО, но и в Адыгее, Липецке и Кургане. 29 июня ограничения ввели еще в одном соседнем регионе с РТ — Башкирии.

На прошлой неделе вице-премьер Александр Новак заявил, что в России сформирован достаточный объем запасов топлива, а внутренний рынок обеспечен дизельным топливом в полном объеме. Накануне президент России Владимир Путин провел совещание по обеспечению внутреннего рынка топливом с участием членов правительства и руководителей крупнейших энергетических компаний страны.

— Уже в июле, по прогнозам, производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели, — отметил президент.

Подробнее — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова