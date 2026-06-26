Александр Новак: в России достаточно топлива для внутреннего рынка
При этом регионы страны один за другим начинают ограничивать выдачу физлицам дизеля и бензина
В России сформированы достаточные объемы топлива для обеспечения внутреннего рынка, заявил вице-премьер Александр Новак ТАСС.
По его словам, ситуация на рынке стабильная, а запасов топлива хватает для текущего спроса. В ответ на вопрос о возможном увеличении предложения он отметил, что дефицита не наблюдается.
Ранее в Башкирии заявили об отсутствии дефицита топлива на АЗС, при этом регионы страны один за другим начинают ограничивать выдачу физлицам дизеля и бензина. Так, в двух соседних с Татарстаном областях ввели ограничение на топливо на фоне повышенного спроса на автозаправочных станциях. Недавно подобные ограничения стали действовать не только в регионах ПФО, но и в Адыгее, Липецке и Кургане.
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