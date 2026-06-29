Регионам России поручили регулярно обновлять данные о ситуации на топливном рынке

Вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива с участием представителей федеральных и региональных властей

Виде-премьер России Александр Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива с участием представителей федеральных и региональных властей, а также нефтяных компаний.

Участники обсудили запасы топлива в регионах, поставки нефтепродуктов и выполнение обязательств по обеспечению рынка. Отдельно рассмотрели вопрос снабжения сельхозпроизводителей в период уборочной кампании.

Новак подчеркнул необходимость скоординированной работы всех участников рынка для стабилизации ситуации. Регионам поручено следить за ценами, наличием топлива и логистикой, а также регулярно обновлять соответствующую информацию.

Напомним, ранее регионы один за другим начали ограничивать выдачу физлицам дизеля и бензина на фоне украинских атак по российским НПЗ. Так, в двух соседних с Татарстаном областях ввели ограничение на топливо на фоне повышенного спроса на автозаправочных станциях. Недавно подобные ограничения стали действовать не только в регионах ПФО, но и в Адыгее, Липецке и Кургане. 29 июня ограничения ввели еще в одном соседнем регионе с РТ — Башкирии.

На прошлой неделе вице-премьер Александр Новак заявил, что в России сформирован достаточный объем запасов топлива, а внутренний рынок обеспечен дизельным топливом в полном объеме. Накануне президент России Владимир Путин провел совещание по обеспечению внутреннего рынка топливом с участием членов правительства и руководителей крупнейших энергетических компаний страны.

— Уже в июле, по прогнозам, производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели, — отметил президент.

Подробнее — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова