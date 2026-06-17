Под Брянском БПЛА попал в автобус с детской командой из Белоруссии
В результате атаки погибла женщина-сопровождающая, четверо детей получили ранения
В Брянской области украинский БПЛА атаковал автобус с футбольной командой из Белоруссии. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
По его данным, в результате атаки погибла женщина-сопровождающая, шестеро людей получили ранения, в том числе четыре ребенка.
— ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик. В результате целенаправленного удара погибла женщина, сопровождавшая команду, — заявил Ковальчук.
Напомним, в ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали территорию Старобельского колледжа Луганского педагогического университета. Число погибших достигло 21 человека. В ответ на это МИД России объявил, что отныне российская армия переходит к системным ударам по столице Украины.
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