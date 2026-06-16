Премьер Малайзии опубликовал пост в соцсетях перед вылетом в Казань

Глава малазийского правительства сопроводил свою запись песней «Матушка»

Фото: Динар Фатыхов

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим опубликовал пост с трапа самолета в соцсетях перед вылетом в Казань. Свою запись глава малазийского правительства сопроводил звуковой дорожкой из песни «Матушка» в исполнении Татьяны Куртуковой.

— Отправляюсь в Казань, Российская Федерация, для участия в памятном саммите Россия — АСЕАН, — написал Анвар Ибрагим в соцсетях.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

После Казани политик собирается посетить Туркменистан по приглашению президента Сердара Бердымухамедова. Также Анвар Ибрагим попросил помолиться за него и его делегацию.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Малайзии прилетит в Казань на саммит Россия — АСЕАН. В мае прошлого года Анвар Ибрагим зачитал стихотворение татарского классика Габдуллы Тукая во время выступления на «КазаньФорум-2025».

Зульфат Шафигуллин