На саммите в Казани подпишут Казанскую декларацию и план действий Россия — АСЕАН

По итогам международной встречи лидеров ассоциации ожидается принятие четырех совместных документов

Фото: Динар Фатыхов

В ходе юбилейной встречи на саммите Россия — АСЕАН в Казани, приуроченном к 35-летию установления отношений между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, лидеры планируют рассмотреть текущее состояние взаимодействия и определить новые направления сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, чьи слова передала пресс-служба Кремля.

По итогам саммита ожидается принятие четырех совместных документов, включая Казанскую декларацию и Комплексный план действий Россия — АСЕАН, который определит приоритеты взаимодействия на ближайшие годы.

В рамках программы саммита президент России Владимир Путин проведет двусторонние встречи с главами делегаций государств — участников АСЕАН. Кроме того, 17 июня в Казани состоится Деловой форум Россия — АСЕАН, где представители деловых кругов России и стран Юго-Восточной Азии обсудят перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества.

Что надо знать о саммите и каковы его перспективы для России — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова