В Татарстане запустили программу поощрения молодых воспитателей в виде премии в 120 тысяч рублей

Ежегодно поддержку смогут получить до 300 молодых воспитателей, работающих в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях

Фото: Ринат Назметдинов

Кабмин РТ утвердил постановление о запуске новой программы денежного поощрения молодых воспитателей «Наш новый воспитатель», направленной на поддержку специалистов системы дошкольного образования и повышение привлекательности педагогической профессии.

В рамках программы предусмотрена единовременная выплата в размере 120 тысяч рублей. Ежегодно поддержку смогут получить до 300 молодых воспитателей, работающих в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях.

Участниками программы могут стать педагоги в возрасте до 35 лет со стажем работы не более пяти лет, имеющие профильное образование и занимающие должности воспитателя, старшего воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, а также учителя-дефектолога или учителя-логопеда.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Одним из условий участия является реализация индивидуального проекта, направленного на повышение эффективности образовательной деятельности, а также отсутствие ранее полученных аналогичных поощрений более двух раз.

Согласно постановлению, средства победителям будут перечисляться до 30 декабря текущего года.

Ранее в Татарстане учредили премию для лучших педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, а также утвердили новую систему материального стимулирования педагогов, преподающих физику, математику и информатику, которая предполагает финансирование в 100 млн рублей.

Также в РТ уже запустили новую программу выплат для молодых учителей — по 90 тысяч на 100 специалистов. При этом в республике учителя государственных и муниципальных школ, а также воспитатели детсадов смогут получить выплату из бюджета, чтобы возместить аренду жилья.

Наталья Жирнова