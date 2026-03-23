В Татарстане ряду педагогов начнут компенсировать съем жилья

Благодаря выделяемым средствам сотрудники смогут покрыть расходы за период до девяти месяцев

В Татарстане учителя государственных и муниципальных школ, а также воспитатели детсадов смогут получить выплату из бюджета, чтобы возместить аренду жилья. Компенсацию будут выделять на конкурсной основе. Выплаты рассчитаны на 350 педагогов в год с максимальным размером до 180 тыс. рублей, следует из постановления Кабмина республики, опубликованного на сайте правовой информации.

Цель программы — привлечь и удержать педагогов в приоритетных для республики сферах. Благодаря выделяемым средствам сотрудники смогут покрыть расходы за период до девяти месяцев, предшествующих дате принятия решения о выплате. Чтобы получить деньги, педагогу нужно иметь договор аренды, не владеть собственным жильем в районе работы и не получать другие аналогичные меры поддержки.

Отбор претендентов проведут в два этапа: сперва оценят профессиональные достижения педагога за последние три года работы, а потом проведут с ним профессионально-психологическое собеседование. Победят те, кто наберет максимум баллов. Затем с сотрудниками заключат соглашение, а компенсацию перечислят на счет в банке после предоставления документов, подтверждающих оплату аренды.

При этом, согласно документу, получатели выплаты обязаны проработать в образовательной организации Татарстана минимум один год. Если человек, например, досрочно уволится, то тем самым нарушит условия для получения компенсации. Программа рассчитана на специалистов, которые имеют высокие профессиональные достижения и нуждаются в поддержке при аренде жилья.

Никита Егоров