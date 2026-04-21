Гендиректор «Эксмо» Евгений Капьев задержан по делу о пропаганде ЛГБТ*

Холдинг подозревают в разработке схемы по распространению соответствующей литературы среди лиц младше 18 лет

Гендиректора издательства «Эксмо» Евгения Капьева задержали по делу о пропаганде ЛГБТ*. Отмечается, что холдинг подозревают в разработке схемы по распространению соответствующей литературы среди лиц младше 18 лет, пишут «Известия».

По данным газеты, расследование связано с распространением ЛГБТ-романов «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка» Елены Прокашевой (псевдоним — Елена Малисова, признана в РФ иноагентом) и Екатерины Дудко (псевдоним — Катерина Сильванова, признана в РФ иноагентом). Также в деле фигурирует и другая ЛГБТ-литература.

В отношении руководителя уже возбудили уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации».

Никита Егоров