Гендиректор «Эксмо» Евгений Капьев задержан по делу о пропаганде ЛГБТ*
Холдинг подозревают в разработке схемы по распространению соответствующей литературы среди лиц младше 18 лет
Гендиректора издательства «Эксмо» Евгения Капьева задержали по делу о пропаганде ЛГБТ*. Отмечается, что холдинг подозревают в разработке схемы по распространению соответствующей литературы среди лиц младше 18 лет, пишут «Известия».
По данным газеты, расследование связано с распространением ЛГБТ-романов «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка» Елены Прокашевой (псевдоним — Елена Малисова, признана в РФ иноагентом) и Екатерины Дудко (псевдоним — Катерина Сильванова, признана в РФ иноагентом). Также в деле фигурирует и другая ЛГБТ-литература.
В отношении руководителя уже возбудили уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации».
Справка
*движение признано экстремистским и запрещено в России
