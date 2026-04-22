В Сызрани из‑за атаки БПЛА частично обрушился подъезд жилого дома

По предварительной информации, в результате обрушения пострадали 11 человек, в том числе двое детей

Частичное обрушение подъезда жилого дома произошло в Сызрани в результате атаки дронов ВСУ на Самарскую область, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в «Максе».

— В результате атаки беспилотников ВСУ в Сызрани частично обрушился подъезд жилого многоквартирного дома. На месте работают поисково‑спасательные отряды. Из‑под завалов спасены четыре человека, в том числе один ребенок, — говорится в сообщении главы региона.

Пресс‑служба МЧС РФ подтвердила факт происшествия и уточнила детали спасательной операции.

— Поисково‑спасательные работы проводятся на месте частичного обрушения подъезда жилого дома в городе Сызрани Самарской области. Из‑под завалов спасены четыре человека, в том числе один ребенок, — говорится в сообщении ведомства.

По предварительной информации, в результате обрушения пострадали 11 человек, в том числе двое детей. «Им оказывается необходимая медицинская помощь», — добавили в МЧС.

К месту происшествия направлены пожарно‑спасательные подразделения. В среду пресс‑служба МЧС РФ сообщила о дополнительном усилении группировки: «55 спасателей Волжского спасательного центра МЧС РФ и аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Самарской области дополнительно направлены в Сызрань для проведения поисково‑спасательных работ».

Всего к ликвидации чрезвычайного происшествия привлечены более 300 человек и свыше 80 единиц техники. Поисково‑спасательные работы продолжаются: проводится обследование и разбор завалов на месте происшествия.

Рената Валеева