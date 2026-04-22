Украинские дроны уничтожили над двумя соседними с Татарстаном регионами

В ночь на среду силы ПВО уничтожили 155 украинских БПЛА, сообщает Минобороны. В ходе боевых действий перехвачены и уничтожены беспилотники над 12 регионами.

Среди них — территории Курской, Самарской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Саратовской, Пензенской, Ульяновской, Волгоградской, Ростовской областей, Краснодарским краем, Крымом и акватория Черного моря.

В Ульяновской области уничтожены 11 украинских БПЛА, сообщает губернатор Алексей Русских. Места падения зафиксированы на территории Новоспасского и Радищевского районов. Пострадавших и повреждений имущества нет.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

В Татарстане в среду более четырех часов действовал режим «Беспилотная опасность» — с 02:46 до 06:58 мск, а спустя 26 минут режим был введен повторно. В аэропортах Нижнекамска и Бугульмы введены ограничения, связанные с этой ситуацией.



Кроме того, в результате обрушения подъезда жилого дома в Сызрани пострадали, по предварительной информации, 11 человек, в том числе двое детей. На месте работают службы МЧС России.

Рената Валеева