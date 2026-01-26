Уборщице лицея №37 из Нижнекамска вручат полмиллиона рублей за героизм

Об этом сообщил Радмир Беляев на «деловом понедельнике»

Фото: скриншот из соцсетей

Глава Нижнекамского района Радмир Беляев сообщил на «деловом понедельнике» о решении выплатить 500 тысяч рублей техническому работнику лицея №37 Алсу Анасовой.

Женщина получила ранения при нападении школьника, но, по словам Беляева, благодаря ее действиям удалось предотвратить более серьезные последствия инцидента. Известно, что состояние пострадавшей в настоящее время стабильное, угрозы ее жизни нет.

22 января в лицее №37 Нижнекамска произошел инцидент с участием 13-летнего ученика: пдросток проник в учебное заведение с ножом и напал на сотрудницу, после чего разбрасывал петарды на этажах здания. Позднее глава Нижнекамского района Татарстана Радмир Беляев навестил в больнице технического сотрудника лицея №37 Алсу Шайхулловну.

Наталья Жирнова