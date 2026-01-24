У жителей ряда домов Казани из крана течет ржавая вода
Причина — авария на сетях по ул. Вишневского
В Казани в домах на ул. Ботаническая, Халева, Хади Такташ, Дальняя, Назарбаева и Роторная из крана течёт ржавая вода. Об этом «Реальному времени» сообщили местные жители.
Со слов казанцев, причиной этому стала авария на сетях по ул. Вишневского. Как сообщили жильцам в «Водоканале», рабочие исправят ситуацию после улучшения погодных условий.
Ранее сообщалось, что в ряде домов на проспекте Победы в Казани отключили воду из-за аварии.
Также в столице Татарстана накануне из-за резких заморозков произошла авария на тепловых сетях. Из-за этого на перекрестке Островского/Вишневского произошло ДТП, а коммунальщикам пришлось отключать воду в жилых домах.
Кроме того, вечером 23 января в четырех домах города возникли проблемы с теплом.
